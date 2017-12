Ziel: Die Zukunft schon heute in die Werkstätten bringen

Bühlertal

Bühlotbad am Scheideweg Bühlertal (eh) - Erstmals befasste sich der Gemeinderat Bühlertal am Dienstag öffentlich mit der Zukunft des Bühlotbads (Foto: eh). Diese ist ungewiss, weil eine Sanierung bis zu fünf Millionen Euro kosten könnte. Trotzdem plädierten die Fraktionen für den Erhalt der Einrichtung. » Weitersagen (eh) - Erstmals befasste sich der Gemeinderat Bühlertal am Dienstag öffentlich mit der Zukunft des Bühlotbads (Foto: eh). Diese ist ungewiss, weil eine Sanierung bis zu fünf Millionen Euro kosten könnte. Trotzdem plädierten die Fraktionen für den Erhalt der Einrichtung. » - Mehr

Bühl

Preise für Berufsschüler Bühl (red) - 71 Schüler legten an der Gewerbeschule in Bühl die Berufsschul-Abschlussprüfung ab. In einer Feierstunde zeichneten Schulleiter Martin Schilli und Abteilungsleiter Egbert Hausperger die Auszubildenden mit guten und sehr guten Leistungen aus (Foto: Schule) . » Weitersagen (red) - 71 Schüler legten an der Gewerbeschule in Bühl die Berufsschul-Abschlussprüfung ab. In einer Feierstunde zeichneten Schulleiter Martin Schilli und Abteilungsleiter Egbert Hausperger die Auszubildenden mit guten und sehr guten Leistungen aus (Foto: Schule) . » - Mehr