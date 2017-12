Gernsbach

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt Gernsbach (red) - Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt hat in der Gernsbacher Altstadt (Foto: Gareus-Kugel) einmal mehr zahlreiche Besucher angelockt und diese mit seiner heimeligen Atmosphäre verzückt. Passend winterlich fiel das Wetter von Freitag- bis Sonntagabend aus. » Weitersagen (red) - Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt hat in der Gernsbacher Altstadt (Foto: Gareus-Kugel) einmal mehr zahlreiche Besucher angelockt und diese mit seiner heimeligen Atmosphäre verzückt. Passend winterlich fiel das Wetter von Freitag- bis Sonntagabend aus. » - Mehr

Heidenheim

Spekulationen um Özdemir-Zukunft Heidenheim (red) - Beim Heidenheimer Landesparteitag der Grünen haben sich am Wochenende viele Gespräche um die Zukunft von Cem Özdemir (Foto: dpa) gedreht. Den Parteivorsitz gibt er ab, doch was kommt dann? Fraktionschef im Bundestag? Oder Kretsch mann-Nachfolger? » Weitersagen (red) - Beim Heidenheimer Landesparteitag der Grünen haben sich am Wochenende viele Gespräche um die Zukunft von Cem Özdemir (Foto: dpa) gedreht. Den Parteivorsitz gibt er ab, doch was kommt dann? Fraktionschef im Bundestag? Oder Kretsch mann-Nachfolger? » - Mehr