Gaggenau

Ehemalige Disco in Brand Gaggenau (red) - Das Gebäude der ehemaligen Discothek neben dem früheren Bad Rotenfelser Freibad ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Das Feuer kam offenbar durch die Decke. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt (Foto: Senger).

Gernsbach

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt Gernsbach (red) - Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt hat in der Gernsbacher Altstadt (Foto: Gareus-Kugel) einmal mehr zahlreiche Besucher angelockt und diese mit seiner heimeligen Atmosphäre verzückt. Passend winterlich fiel das Wetter von Freitag- bis Sonntagabend aus.