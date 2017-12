Brandursache weiter unklar

Gaggenau

Ehemalige Disco in Brand Gaggenau (red) - Das Gebäude der ehemaligen Discothek neben dem früheren Bad Rotenfelser Freibad ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Das Feuer kam offenbar durch die Decke. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt (Foto: Senger).

Kühlschrank löst Brand aus Gaggenau (red) - Am Samstag sind in Gaggenau Polizei und Feuerwehr zu einem Brand gerufen worden. Das Feuer war im Keller eines Hauses ausgebrochen. Laut Polizei war ein technischer Defekt an einem Kühlschrank die Ursache. Es entstand erheblicher Sachschaden (Symbolfoto: dpa).



Fachwerkhaus in Flammen Rastatt (red) – In Wintersdorf hat es am Donnerstagmorgen in einem Fachwerkhaus in der Inselstraße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich glücklicherweise keine Personen in dem Gebäude. Die Ursache für das Feuer und der entstandene Sachschaden sind bislang noch unklar (Foto: Giese).