Ab nach Wörth

Baden-Baden

Gegenwind für Verwaltung Baden-Baden (hez) - Viel Gegenwind für die Verwaltung gab es bei der Verabschiedung des städtischen Doppelhaushalts 2018/19 mit nur zwei Stimmen Mehrheit. Kritisiert wurden vor allem ein mangelndes Konzept, fehlender Gestaltungswillen und die Verschuldung (Foto: dpa).

Bühl

Drohende Vakanz abgewendet Bühl (sie) - Es geht nahtlos weiter: Florence Wetzel nimmt zum 1. Januar ihre Tätigkeit als selbstständige Notarin in Bühl auf. Bislang ist die 41-Jährige in Offenburg tätig. Sie wechselt im Zuge der Notariatsreform nach Bühl. Damit ist eine drohende Vakanz der Stelle abgewendet (Foto: pr).

Iffezheim

Tempo 30 für Hauptstraße Iffezheim (mak) - Der Durchfahrtsverkehr in Iffezheim soll verlangsamt werden. Der Rat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für die Einführung von Tempo 30 ab der Merkurstraße bis zur Bachstraße. Die Verwaltung will einen Antrag an die Straßenverkehrsbehörde stellen (Foto: mak).