Keine Lust mehr ohne Gutachten

(red) - Im Muggensturmer Industriegebiet hat am Mittwoch ein Firmenanbau gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser übergriffen. Ein Bauwagen, der in der Nähe geparkt war, brannte allerdings aus (Symbolfoto: dpa).

(red) - Ein Autofahrer hat am Montag in Baden-Baden einen Bauzaun durchbrochen. Seinen Wagen ließ er stehen. Da dessen Ölwanne aufgerissen war, liefen Betriebsstoffe aus. Der Boden musste großflächig abgetragen werden. Die Polizei sucht nun den Fahrer (Symbolfoto: tom/av).

(red) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagabend auf dem Rhein bei Au am Rhein ein Schubverband mit einem Gütermotorschiff zusammengestoßen. Der Schubleichter trieb ab, ein Sinken konnte jedoch verhindert werden. Der Rhein wurde gesperrt (Symbolfoto: dpa).