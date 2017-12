Schützennachwuchs zeigt sich zufrieden

Erfreut war man im Nach-wuchs-Kreis auch über die Anwesenheit des Vereinsvorsitzenden Herbert Fritz sowie von Sportwart Sabine Bauer, die bei den anstehenden Auszeichnungen assistierten.

Mit Zufriedenheit könne man auf das scheidende Sportjahr zurückblicken, das leistungsmäßig positiv verlief, resümierte Klaus Welsch. Erfolge auf Kreis- wie Landesebene belegten, dass der gewählte sportliche Weg der richtige sei. So seien Trainingsfleiß und Leistungsbereitschaft bei vielen der Schlüssel für die guten Ergebnisse. Lobend erwähnte er das disziplinierte Auftreten der Jungschützen innerhalb und außerhalb des Vereins. Das kameradschaftliche Miteinander erleichtere die Integration im Vereinsleben, was sich bei den Vereinsveranstaltungen von Vorteil erwies, denn unter der Helferschar waren viele der Jugendlichen zu finden. In punkto Nachwuchssuche müsse man dran bleiben meinte Welsch, um die Kaderstärke, mit fünf Bogen- und zwölf Gewehrschützen nicht weiter abdriften zu lassen. Daher sei intensive Werbung unbedingt erforderlich.

Auszeichnungen für gute sportliche Leistungen 2017 wurden überreicht. Den Ehrenpreis als bester Luftgewehrschütze konnte Jan Messmer in Empfang nehmen, der als A-Junior große Fortschritte gemacht hat und in dieser Runde als Stammschütze zum erfolgreichen Abschneiden der ersten Mannschaft beiträgt. Beim Bogennachwuchs wurde Rene Schneider mit dieser Auszeichnung beehrt. Er hat in der noch jungen Abteilung mit Trainingseifer die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden bei den Wettkämpfen geschaffen. Den Pichl-Ehrenpreis für die höchste Ringzahlsteigerung erhielt Leon Reßel. Für seinen vorbildlichen Einsatz als Helfer bei Veranstaltungen wurde Philip Ohlsberg gedankt.

Mit dem Dank an die Familie Klumpp für die Unterstützung der Jugendarbeit und an das bewährte Helferteam bei Jugendveranstaltungen sowie an die Eltern für ihre Fahrdienste leitete der Jugendleiter in das neue Sportjahr 2018 über, wofür es schon die ersten Meriten zu verteilen gab. Auf Grund einer Sonderregelung durfte die Vereinsmeisterschaften für das Folgejahr schon im Monat Dezember ausgetragen werden. Mit den Leistungen dieser Titelkämpfe bewies der Nachwuchs, dass er hoffnungsvoll die kommenden Aufgaben angehen kann. Jan Messmer schoss mit 363 Ringen die beste Ringzahl. Ihm am nächsten kamen Philip Ohlsberg mit 347 Ringen und Leon Reßel, der 343 Ringe traf.

Die Ergebnisse: Schüler Auflage: 1. Marius Hasenohr 178 Ringe, 2. Nico Salokat 131, 3. Marco Wende 130. Jugend: 1. Dorian Fiedler 319, 2. Marcel Reßel 309, 3. David Wunsch 224.

Junioren B: 1. Leon Reßel 343, 2. Mathis Braun 307. Junioren A: 1. Jan Messmer 363, 2. Philip Ohlsberg 347, 3. Adrian Wunsch 329.