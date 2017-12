"Keine harmlose Beziehungsidylle"

Rastatt

Benefizkonzert ausverkauft Rastatt (red) - Das Benefizkonzert mit den Moonlights mit Sandie Wollasch, Pete Tex und Steffen Müller am Samstag 30. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Stadtkirche St. Alexander ist ausverkauft. Laut Veranstalter gibt es auch keine Restkarten mehr (Foto: av).