"Keine harmlose Beziehungsidylle"

Bühl

Wasserrohrbruch am Johannesplatz Bühl (red) - Schöne Bescherung für die Bühler Feuerwehr: Ausgerechnet an Heiligabend mussten die Aktiven um Kommandant Günter Dußmann zu einem kapitalen Wasserrohrbruch zum Johannesplatz ausrücken, wo das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses geflutet war (Foto: sie).

Stuttgart

Altersarmut: Aktionen geplant Stuttgart (lsw) - Das Bündnis gegen Altersarmut im Land plant Aktionen, um die Menschen für das Thema stärker zu sensibilisieren. "Dazu soll es Veranstaltungen in Tafelläden oder Vesperkirchen geben", sagte Verdi-Landeschef Martin Gross, am Dienstag in Stuttgart (Foto: dpa).