Schlangenlinien gefahren Gernsbach (red) - Mehrere Zeugen haben am späten Dienstagabend der Polizei eine vermeintlich betrunkene Autofahrerin gemeldet. Sie soll gegen 23.30 Uhr auf der Baccarat-Straße in Gernsbach in Schlangenlinien gefahren sein. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchten deshalb hernach die Wohnung der vermeintlichen Fahrerin auf. "Dort begrüßte sie die Citroën-Fahrerin mit schwankendem Gang und verwaschener Aussprache", schreiben die Ordnungshüter in launischen Worten. Die Spürnasen konnten bei der 53-Jährigen zudem Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Außer einer Meldung an die Führerscheinstelle erwartet die Dame eine Anzeige. Ihren Führerschein musste sie den Vollzugsbeamten gleich überlassen.

