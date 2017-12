Eine "Welt voller Wunder"

Bühl / Rastatt

Weihnachtsbäume richtig entsorgen Bühl/Rastatt (red) - Bald haben sie wieder ausgedient, die viel bewunderten und reich geschmückten Weihnachtsbäume. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt gibt Tipps für die sachgerechte Entsorgung und weist auf die Grüngutsammelstellen in der Region hin (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Batterien sind der Hit Rastatt (sb) - Ein Tag früher als sonst hat am Donnerstag der Verkauf von Silvesterböllern begonnen. Der Grund: Der 31. Dezember ist in diesem Jahr ein Sonntag. In den Supermärkten verfestigt sich der Trend zu Feuerwerksbatterien als Favorit bei den Käufern (Foto: sb).