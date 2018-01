Freifläche geschaffen

Karlsruhe

Stadionbau verzögert sich Karlsruhe (red) - Der Um- beziehungsweise Neubau des Karlsruher Wildparkstadions verzögert sich. Nach Eingang und Überprüfung der Bieterangebote hat sich herausgestellt, dass der Kostenrahmen von 70 Millionen Euro gesprengt wird. Jetzt kommt die Planung auf den Prüfstand (Foto: dpa).

Au am Rhein

Kindergarten erweitert Au am Rhein (HH) - Der Kindergarten in Au am Rhein ist voll belegt. Deshalb hat der Gemeinderat über Erweiterungsmöglichkeiten diskutiert. Zur Debatte standen vier Varianten, das Gremium entschied sich für die Unterbringung von weiteren Gruppen in der Rheinauschule (Foto: HH).

Kuppenheim

Großprojekte in den Startlöchern Kuppenheim (sawe) - Zwischen Murgtalstraße und B462 in Kuppenheim werden in den nächsten Jahren etliche Millionen Euro verbuddelt. Zum einen steht der Neubau der Veranstaltungshalle beim Cuppamare an, zum anderen soll dort ein Sport- und Freizeitzentrum entstehen (Foto: Willi Walter).