Neue Ideen für alten Friseursalon

Rastatt

Singende Grundschule Rastatt (red) - Unter dem Motto "Singende Grundschule" läuft an der Hans-Thoma-Schule ein Pilotprojekt in Kooperation mit der städtischen Musikschule. Alle Kinder singen gemeinsam; die Lehrkräfte werden darüber hinaus von einer Fachkraft der Musikschule geschult (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Unter dem Motto "Singende Grundschule" läuft an der Hans-Thoma-Schule ein Pilotprojekt in Kooperation mit der städtischen Musikschule. Alle Kinder singen gemeinsam; die Lehrkräfte werden darüber hinaus von einer Fachkraft der Musikschule geschult (Foto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

Weihnachtliche Klänge Baden-Baden (red) - Weihnachtliche Klänge von berührender Intensität präsentierten die Sänger Marc Marshall und Jay Alexander gemeinsam mit einem Instrumental-Trio bei ihrem festlichen Konzert in der Kirche St. Bernhard (Foto: Brüning) in der Baden-Badener Weststadt. » Weitersagen (red) - Weihnachtliche Klänge von berührender Intensität präsentierten die Sänger Marc Marshall und Jay Alexander gemeinsam mit einem Instrumental-Trio bei ihrem festlichen Konzert in der Kirche St. Bernhard (Foto: Brüning) in der Baden-Badener Weststadt. » - Mehr