Projekt "eWayBW" startet

(stj) - Auf der B462 von Kuppenheim nach Obertsrot wird eine von bundesweit drei Teststrecken zu oberleitungsbetriebenem Güterverkehr im öffentlichen Straßenraum eingerichtet. Der Feldversuch "eWayBW" gilt in Fachkreisen als "Fingerzeit in die automobile Zukunft". In der kommenden Woche soll er starten, teilt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mit.

Das Pilotprojekt soll Möglichkeiten aufzeigen, wie elektrisch betriebene Lkw den Gütertransport klimafreundlicher und umweltschonend gestalten können (wir berichteten). Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben mit rund 16,8 Millionen Euro. Die restlichen 800000 Euro für die insgesamt 17,6 Millionen Euro teure Herstellung der Oberleitungsinfrastruktur entlang der 18,3 Kilometer langen Strecke bringt das Land Baden-Württemberg ein.

Dabei handelt sich um zwei Teilstücke mit einer Gesamtlänge der Elektrifizierung von etwa sechs Kilometern in beiden Fahrtrichtungen - Elektrifizierungsbereich eins befindet sich auf der B462 in Höhe Kuppenheim, Elektrifizierungsbereich zwei ist auf Höhe Ottenau. Im Zuge der Planungsvorbereitungen sowohl für die Pilotstrecke für Oberleitungslastkraftwagen als auch für den vierstreifigen Ausbau der B462 zwischen Bad Rotenfels und der Rotherma-Querspange werden im Auftrag des RP Karlsruhe ab kommender Woche Vermessungsarbeiten an der B462 durchgeführt.

Die Arbeiten im Straßenraum zwischen der L67 bei Kuppenheim und der L79a bei Ottenau beginnen - vorausgesetzt, die Witterung lässt es zu - am Montag, 8. Januar, und werden voraussichtlich in drei Wochen abgeschlossen sein, informiert die Behörde: Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten in den verkehrsärmeren Zeiten zwischen 8.30 und 15.30 Uhr statt. In den darauffolgenden Wochen werden außerhalb des Straßenraums an den Seitenrändern noch weitere Vermessungsarbeiten ausgeführt, kündigt das RP Karlsruhe an.

"Wenn wir auf der Teststrecke Diesel-Lkw durch Elektro-Lkw ersetzen, dann reduzieren wir damit den Ausstoß von Luftschadstoffen und den Verkehrslärm. Das dient nicht nur der Lebensqualität vor Ort, sondern kann auch helfen, die Verkehrsanbindung solcher Firmenstandorte und damit die Standorte selbst langfristig zu sichern", argumentierte Umweltministerin Barbara Hendricks bei der offiziellen Übergabe des Förderbescheids, den sie am 11. September 2017 in der Spedition Fahrner in Kuppenheim überreichte.