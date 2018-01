Erlösender Knick kurz vor 20-jährlicher Marke

Karlsruhe



Entwarnung nach Hochwasser Karlsruhe ( lsw) - Nachdem die Pegelstände in Flüssen und Bächen durch starken Regen und Tauwetter stark angestiegen waren, haben Behörden am Sonntag Entwarnung gegeben. Die wartenden Schiffe auf dem Oberrhein können voraussichtlich am Montag weiterfahren (Symbolfoto: dpa).