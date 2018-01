Faszinierende Welt der kleinen Eisenbahnen Weisenbach (vgk) - Die Faszination Modellbahn scheint ungebrochen zu sein. Am Samstag und Sonntag öffnete der Murgtäler Modellbahnclub die Pforten seiner Klubräume im Untergeschoss der Grundschule Weisenbach. Dort drängelten sich an beiden Tagen die Besucher, um die aufgebauten Modellwelten zu bestaunen. (vgk) - Die Faszination Modellbahn scheint ungebrochen zu sein. Am Samstag und Sonntag öffnete der Murgtäler Modellbahnclub die Pforten seiner Klubräume im Untergeschoss der Grundschule Weisenbach. Dort drängelten sich an beiden Tagen die Besucher, um die aufgebauten Modellwelten zu bestaunen. Den ersten Schritt zum Erfolg unternahmen die Clubmitglieder dafür am 13. März 2013. Seitdem wird die große mehrstöckige Modellbahnanlage kontinuierlich ausgebaut. Wie viele Schienen der Spurgröße HO auf Wechsel- oder Gleichstrombasis während der regelmäßigen Treffen bisher verlegt wurden, konnte der Vorsitzende Kurt Lux nicht sagen. Die Dimensionen muten jedenfalls gewaltig an. Nicht alles ist für den Betrachter sichtbar. Der "Schattenbahnhof", wie in die Modellbahner nennen, und die Wendeschleife für die Züge befinden sich im Nachbarraum. Oftmals tauchen die Modellbahnen einfach in den Untergrund ab. Zudem zeigt sich der Vorsitzende stolz über die Zuglängen. "Auf nur wenigen Anlagen können diese so realistisch dargestellt werden wie auf unserer Modellbahnanlage", meint Lux. Darin liegt unter anderem auch einer der Reize für die Mitglieder, in deren Besitz sich die meisten der Loks und Waggons befinden. Die Heimanlagen sind zumeist wesentlich kleiner dimensioniert. Auch dankte der Vorsitzende allen Helfern, ebenso wie für die reichhaltigen Kuchenspenden, die die Besucherscharen, gemütlich auf alten Waggonbänken sitzend, genießen konnten. Auf der Modellbahnanlage des Klubs scheint alles in Bewegung zu sein. Das Car-System sorgt mittels Magneten und in die Straßen eingelassene Magnetstreifen für völlig problemlose Fahrten der Lkw und der Pkw. Die Dampfloks wecken Bahnromantik. Schnellzüge flitzen ohne Störung an den fasziniert schauenden großen und kleinen Besuchern vorbei, ebenso wie lange Güterzüge, gezogen von Elektro- und Dieselloks. Bis zu acht Züge können von den Modellbaubahnern gleichzeitig über die Gleise geschickt werden. Hinzu gesellen sich noch Berg-, Straßen- und U-Bahnen. Die Steuerung erfolgt über Funk und Bluetooth-Schnittstellen. Über ihre Smartphones können die aktiven Mitglieder auch die Gleisanlage überwachen. Ein Blick darauf genügt, um festzustellen wo und welches Zugpaar zum Beispiel gerade Pause macht. Auch die Zuggeschwindigkeiten können über die Geräte geregelt werden. Karl und Marcel Hürst wollen die Digitalisierung in Zukunft auch weiter vorantreiben. Die neuen Techniken bezeichnete der 15-jährige Nils Maisch, einer der drei Jungeisenbahner des Klubs, als seine Motivation, sich für den Modellbahnbau zu interessieren.

