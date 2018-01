Karl Drais weiterdenken

Gernsbach



Die Stunde der Wintervögel Gernsbach (stj) - Das Vorkommen von Höhlenbrütern im Gernsbacher Kurpark ist ernüchternd: So lautet ein Ergebnis der letztjährigen Wintervogelzählung - eine Mitmachaktion des Naturschutzbunds NABU. Vom 5. bis 7. Januar steht jetzt die nächste Zählung des NABU an (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Das Vorkommen von Höhlenbrütern im Gernsbacher Kurpark ist ernüchternd: So lautet ein Ergebnis der letztjährigen Wintervogelzählung - eine Mitmachaktion des Naturschutzbunds NABU. Vom 5. bis 7. Januar steht jetzt die nächste Zählung des NABU an (Foto: av). » - Mehr