Neues Jahr - alte Pollerproblematik Gaggenau (uj) - Das neue Jahr ist gerade einmal etwas mehr als eine Woche alt. Und schon wieder ist der Poller am Bahnhofsvorplatz außer Betrieb. Tja, wie sollte es auch anders sein? Nicht nur Insidern war klar, dass sich das Dilemma aus dem vergangenen Jahr nahtlos fortsetzen würde. Wie oft die beiden beweglichen Säulen 2017 defekt waren, ist nicht genau überliefert. "Es ist wieder jemand dagegen gefahren", bestätigt Judith Feuerer, Pressesprecherin der Stadt Gaggenau. Einer der beiden Poller ist somit funktionslos. Das obere kleine Teil lugt aus dem Boden heraus - bewegungslos. Mittels zweier Baken ist der Torso gesichert. Nicht, dass ein Fußgänger darüber stolpert oder ein Autofahrer den Unterboden seines Autos beschädigt. Die Pressesprecherin verweist jedoch darauf, dass der letzte Schaden an der Anlage bereits drei Monate zurück liegt - schon fast ein Rekord. Beschädigt worden ist der Poller am Donnerstagabend, Freitagmorgen erfolgte die Schadensmeldung bei der Stadt und die Anzeige gegen Unbekannt. Wie hoch der aktuelle Schaden liegt, ist nicht bekannt. Sicher ist indes, dass der Poller bald wieder auf und nieder geht. "Der Auftrag für die Reparatur ist raus", sagt Judith Feuerer auf BT-Anfrage. Der Verursacher ist - wie in den meisten der bisherigen Fälle - nicht bekannt. Oder noch nicht. Denn die Gaggenauer Stadtverwaltung hofft, dass vielleicht jemand etwas beobachtet hat. Hinweise erbittet die Polizei in Gaggenau, (07225) 98870.

