Seniorentreff startet ins Jahr 2018

Josef Kern stellt darin die "Die Jahreszeiten im Murgtal" vor. "Wer die Qualität der Bilder von Josef Kern kennt, braucht keine besondere Einladung, er weiß dass ihn etwas Schönes erwartet", wirbt Reiner Sontheimer für den Auftakt.

Am 1. Februar findet eine Jubiläumsfeier statt. Im Jahr 1968 hat Henriette Fischer-Zach mit ihren Nachmittagen für Ältere und Alleinstehende begonnen. "Damals gab es das im Murgtal noch nicht. So haben wir in Gernsbach seit 50 Jahren Nachmittage für Ältere. Das muss gefeiert werden", erklärt Sontheimer.

Es folgt am 15. Februar eine Weltreise nach Kuba mit Kurt Bartenschlager. Auch er ist bereits ein alter Bekannter und gern gesehener Gast beim Seniorentreff.

Am 1. März hat Reiner Sontheimer im Rentnerverein von St. Josef in Gaggenau den Film "Blick in Gottes kleine Welt" von Walter Fischer gesehen. Fischer war bereit, ihn auch in Gernsbach zu zeigen.

Am 15. März sind wieder die Los Dilletantos zu Besuch - ein ganz besonderes Ereignis, wie es in der Ankündigung heißt. Am 29. März ist Gründonnerstag - traditionsgemäß steht dann ein ökumenisches Abendmahl auf dem Programm. Es folgt am 12. April Joe Yamamoto. Er berichtet vom größten Bierdeckelhersteller der Welt, den Katz-Werken in Weisenbach. Vom Murgtal aus gehen die Bierdeckel in alle Welt. Den Abschluss bildet traditionsgemäß der Männergesangverein Freundschaft Scheuern unter der Leitung seines Dirigenten Konrad Samuelis. Der Auftritt ist für den 29. April terminiert. Alle Nachmittage finden im Karl-Barth-Haus statt, beginnen immer um 14.30 Uhr und dauern circa zwei Stunden

Die Nachmittage lohnen sich aber nicht nur wegen der Vorträge, betont Sontheimer. Dr. Ullrich, Facharzt für Geriatrie, hat bei einem Referat im Karl-Barth-Haus betont, das Wichtigste für ältere Menschen sei die Kommunikation - und der Seniorentreff mit seinem Zusammentreffen vieler Menschen sei dazu "geradezu ideal".

Weitere Auskünfte gibt Reiner Sontheimer unter (07224) 1214.