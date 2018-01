Gartenhütte in Flammen Baden-Baden (red) - Die Feuerwehr musste am Ostermontag gegen 1 Uhr zu einem Brand in Sandweier ausrücken. Am südlichen Ortsrand stand eine Gartenhütte in Flammen. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei bislang noch völlig unklar (Foto: Wagner). » Weitersagen (red) - Die Feuerwehr musste am Ostermontag gegen 1 Uhr zu einem Brand in Sandweier ausrücken. Am südlichen Ortsrand stand eine Gartenhütte in Flammen. Wie es zu dem Feuer kam, ist laut Polizei bislang noch völlig unklar (Foto: Wagner). » - Mehr