Zahlreiche Einsätze prägen das Jahr 2017

Gaggenau

Gaggenau und seine Ampeln Gaggenau (uj) - Sind manche Ampeln in Gaggenau einfach ein Hindernis oder schlichtweg überflüssig? In der Großen Kreisstadt ist eine Diskussion zu dem Thema aufgekommen. Anlass ist, dass an der Schillerstraße die Ampel kürzlich einige Tage außer Betrieb war (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Sind manche Ampeln in Gaggenau einfach ein Hindernis oder schlichtweg überflüssig? In der Großen Kreisstadt ist eine Diskussion zu dem Thema aufgekommen. Anlass ist, dass an der Schillerstraße die Ampel kürzlich einige Tage außer Betrieb war (Foto: Jahn). » - Mehr

Bühl

Wiederaufbau zerstörter Schule Bühl (jo) - Im März reist der Profibergsteiger Ralf Dujmov its nach Nepal. um die von ihm mitbegründete Gerlinde-und-Ralf-Schule in Thulosirubari wiederzueröffnen. Sie war beim schweren Erdbeben 2015 völlig zerstört worden. Zwei von drei Gebäudeteilen sind fertigstellt (Foto: Nepalhilfe). » Weitersagen (jo) - Im März reist der Profibergsteiger Ralf Dujmov its nach Nepal. um die von ihm mitbegründete Gerlinde-und-Ralf-Schule in Thulosirubari wiederzueröffnen. Sie war beim schweren Erdbeben 2015 völlig zerstört worden. Zwei von drei Gebäudeteilen sind fertigstellt (Foto: Nepalhilfe). » - Mehr