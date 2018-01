Viel für die Ökumene geleistet Von Wolfgang Froese Gernsbach - Mit einer familiär gehaltenen Feier verabschiedete die evangelisch-freikirchliche Gemeinde am Samstag Pastor Daniel Storek und seine Frau Deborah nach fast sechseinhalb Jahren aus Gernsbach. Zur Abschiedsfeier in die Christuskirche gekommen waren auch Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der politischen Gemeinde. Daniel Storek war am 2. Oktober 2011 in den Dienst als Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gernsbach eingeführt worden. Für den heute 34-Jährigen war es seine erste Stelle nach dem Abschluss des Theologiestudiums an der Theologischen Hochschule Elstal (nahe Berlin). Dort hatte er auch seine Frau Deborah kennengelernt, die inzwischen promoviert hat. Gemeinsam werden sie ab Februar eine Doppelstelle als Pastorenehepaar in Hanau antreten. Die Gemeindeälteste Elisabeth Köker erinnerte in ihrer Begrüßung daran, dass Storek während seiner Amtszeit in Gernsbach "viel in Bewegung gesetzt" habe. Sie erwähnte in diesem Zusammenhang die verstärkten Beziehungen zur katholischen Seelsorgeeinheit und den evangelischen Pfarrgemeinden, die Aufnahme der rumänischen Glaubensgeschwister mit der Abhaltung wöchentlicher Gottesdienste in rumänischer Sprache ab 2015, die Durchführung des "Alpha-Kurses" zur (Neu-)Entdeckung des christlichen Glaubens und das Fotoprojekt "Gottes geliebte Menschen". Zugleich im Namen von Dekan Josef Rösch sowie von Pfarrer Ulrich Eger, der kurzfristig verhindert war, dankte Pfarrer Hans-Joachim Scholz für die erfahrene Gemeinschaft, so nicht zuletzt beim ökumenischen Gottesdienst auf der Murginsel mit allen vier Geistlichen im Juni 2012. Als Ergebnis der Zusammenarbeit habe man "geistlichen Segen" verspürt und "Schatzkisten" gefunden. Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck betonte in seinem Grußwort, dass Storek sein 2011 bei der Amtseinführung gewähltes Leitwort "Suchet der Stadt Bestes" in Gernsbach "mit Leben erfüllt" habe. Auch Keck hob die interkonfessionelle Zusammenarbeit hervor. Die Ökumene habe in den vergangenen Jahrzehnten in Gernsbach große Fortschritte gemacht. Für die musikalische Gestaltung des Nachmittags sorgten Sven Missal am E-Piano sowie die Lobpreisband der Gemeinde. Rief Elisabeth Köker in einem kurzen Sketch Eigenheiten des Pastors den Gästen humorvoll in Erinnerung, ließ Wolfgang Schmeißer in einem kleinen Bilderrückblick die Zeit des Ehepaars Storek in Gernsbach Revue passieren. Weitere Beiträge stammten unter anderem von der Jugendgruppe und dem Alpha-Kurs. Gegenüber dem BT zog Pastor Storek ein positives Fazit seiner Tätigkeit in Gernsbach: "Ich habe viel Rückenwind und Rückhalt seitens der Gemeinde erfahren und konnte mich auf meiner ersten Stelle ausprobieren." Er habe versucht, die Gemeinde in der Stadt "stärker präsent" zu machen. "Jede Kirche hat ihren eigenen Stil und ihre eigenen Schwerpunkte", nannte er die in Gernsbach gelebte Ökumene eine auch "persönliche große Bereicherung". Die Berufung eines neuen Pastors erfolgt durch die Mitglieder der Gemeinde. Wie die Gemeindeleiterin der Christuskirche, Dorothee Werner, mitteilte, lasse sich derzeit noch nicht absehen, wie lange die Vakanz dauern werde. Für die Vertretung in der pastorenlosen Zeit habe man Kontakte zu Pastoren und Predigern geknüpft. Auch intern werde man immer mal wieder einen Sonntag abdecken. Wie bei den Baptisten üblich, habe die Gemeinde ein Profil an den Berufungsrat geschickt, der es mit den Profilen suchender Pastoren vergleiche. "Wir sind im Kennenlernkontakt", sagte Werner.

