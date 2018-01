Gernsbacher Ehrenbürger einstige Nazi-Größe Von Stephan Juch Gernsbach - Bürgermeister Julian Christ hat bei seiner Rede zum städtischen Neujahrsempfang ein dunkles Kapitel Gernsbacher Geschichte ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Recherchen des Stadtarchivs zur Amtskette, die der Schultes bei solchen Anlässen trägt, haben ergeben, dass das Schmuckstück einst im Jahr 1938 von Walter Buch dem damaligen Gernsbacher Bürgermeister geschenkt worden war. Buch ist nach wie vor Ehrenbürger der Papiermacherstadt - und das als ehemalige Nazi-Größe, der im Nachgang der Nürnberger Prozesse als Hauptschuldiger eingestuft wurde und sich nach Entlassung aus der Haft 1949 bei Schorndorf (Ammersee) das Leben nahm. Wie Christ den erstaunten Gästen mitteilte, war Walter Buch ein Bürger der Stadt Gernsbach, der in Scheuern lebte. Im Auftrag seines Vaters habe er bereits 1920 Adolf Hitler getroffen und sei von dieser Begegnung "nachhaltig begeistert" gewesen. 1922 trat Buch in die NSDAP ein, baute ein Jahr später die fränkische SA auf und beteiligte sich am Umsturzversuch Hitlers in München. "Nachdem dieser scheiterte, versteckten sich Adolf Hitler und Martin Bormann im Haus der Familie Buch hier in Scheuern", erzählte Christ. Ob diese Aussage allerdings der Überprüfung standhalten wird, ist fraglich. Derzeit geht die historische Forschung davon aus, dass Hitler nach dem Putschversuch im Auto Richtung Oberbayern flüchtete. Am 11. November 1923 verhaftete ihn die Polizei in Uffing am Staffelsee im Haus des Sohnes seines Parteifreunds Ernst Hanfstaengl. Es ging jedenfalls ein Raunen durch die Stadthalle, als der Gernsbacher Bürgermeister seinen Satz beendet hatte. Es sollte nicht das Letzte bleiben an diesem Freitagabend. Auch die Info, dass Buch bis heute Ehrenbürger Gernsbachs ist, ließ die Besucher des Neujahrsempfangs ungläubig aufhorchen. Wie Christ aufzählte, war Walter Buch an Säuberungsaktionen innerhalb der NSDAP beteiligt, unterstützte deren Euthanasieprogramm und war mitverantwortlich für den Tod von circa 100 jüdischen Bürgern bei der Reichspogromnacht in München. "Die Frage, wer Walter Buch war, lässt sich auch ganz kurz beantworten", betonte Julian Christ: "Er war ein Verbrecher und Nationalsozialist und ist der Stifter der Amtskette, die ich heute trage." Als der Bürgermeister von diesen Hintergründen erfahren hat, habe er die Kette mit anderen Augen gesehen. Dennoch sei er zum Entschluss gekommen, sie (wie seine Vorgänger auch) zu tragen: "Denn Geschichte lässt sich nicht einfach vergessen und auch diese Kette ist Teil der Geschichte Gernsbachs. Sie soll uns mahnende Erinnerung daran sein, welche Verbrechen Menschen begehen können. Diese Amtskette soll zugleich für ein weltoffenes und rechtsstaatliches Deutschland stehen." Daher habe Christ veranlasst, sie auf der Rückseite mit einem entsprechenden Bekenntnis zu gravieren. Und weil ein Täter des Dritten Reichs unter den Ehrenbürgern der Stadt nichts zu suchen habe, schlägt der Bürgermeister im Februar dem Gemeinderat vor, Walter Buch die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Die Stadthalle reagierte mit starkem Applaus. Nach diesem geschichtlichen Exkurs wandte sich der 30-Jährige seinen ersten gut 100 Tagen im Amt zu. Diese seien laut Christ von vier großen Punkten geprägt gewesen: "Die Zusammenarbeit im Gemeinderat wurde auf neue Beine gestellt." "Die Frage des Pfleiderer-Areals wird nun offensiv angegangen." "Erste Schritte zu mehr Bürgerbeteiligung sind getan." "Die Stadt steht für eine proaktive Informationspolitik gegenüber ihren Bürgern." Mehr als seinem Start als Stadtoberhaupt widmete sich Christ im Folgenden den anstehenden Herausforderungen. "Aus meiner Sicht geht es 2018 darum, uns fit für die Zukunft zu machen, in dem wir offene Projekte zum Abschluss bringen." Diesbezüglich verwies er auf den Bürgerentscheid zum Pfleiderer-Areal und die sich anschließende Frage der Sanierung. Parallel dazu gelte es, die Entwicklung der Innenstadt - vom Salmenplatz über den Kelterplatz bis hinunter zur Post - voranzutreiben und dabei auch die Fragen zu klären: "Wie stellen wir uns die endgültige Verkehrsführung im Bereich Salmenplatz und Gottlieb-Klumpp-Straße vor? Welche Formen der Rathaus-Sanierung kommen für uns in Frage? Wie lässt sich insbesondere der Kelterplatz aufwerten?" Die "überfällige Sanierung des Rathauses" werde das zentrale Projekt der nächsten Jahre bilden, kündigte Christ an und betonte: "Die Sanierung oder gar die Verlagerung eines Gebäudes, in dem rund 100 Beschäftigte tätig sind, ist keinesfalls banal - es gilt, diese bestmöglich umzusetzen." Gerade im Blick auf den angespannten Stellenmarkt möchte Christ die Verwaltung als Arbeitgeber jenseits von Gehaltserhöhungen attraktiver machen - zum Beispiel durch die Bezuschussung von Fitness-Kursen oder E-Bikes für städtische Mitarbeiter. "Bei überschaubarem finanziellen Aufwand stärken wir die Gesundheit der Mitarbeiterschaft und bieten Vorteile, die andere Kommunen nicht haben."

