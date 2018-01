Wolfgang Freidel übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats Gaggenau (tom) - Wolfgang Freidel (72) ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Heimstätten-Genossenschaft. Er ist in der jüngsten Aufsichtsratssitzung einstimmig zum Nachfolger von Günther Höflinger gewählt worden. Dieser war im November überraschend gestorben. (tom) - Wolfgang Freidel (72) ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Heimstätten-Genossenschaft. Er ist in der jüngsten Aufsichtsratssitzung einstimmig zum Nachfolger von Günther Höflinger gewählt worden. Dieser war im November überraschend gestorben. Freidel ist seit einigen Jahren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft. In deren Eigentum stehen rund 190 Mietwohnungen. "Wie bisher gemeinsam die Genossenschaft voranbringen", gab er als Leitlinie aus. Mittelfristig gelte es, den Aufsichtsrat weiter zu verjüngen. Für Freidel und Vorstandsvorsitzendenden Günter Dürr bildet das geplante Bauvorhaben in der Theodor-Bergmann- Straße eine der großen Herausforderungen in diesem Jahr. Wie berichtet will die Geno dort drei Häuser mit insgesamt zwölf Wohneinheiten abreißen und am gleichen Standort drei Mehrfamilienhäuser mit größeren Grundflächen und einem zusätzlichen Geschoss (drei Geschosse mit Flachdach) mit insgesamt 27 preisgünstigen Wohneinheiten schaffen. Doch planungsrechtliche Schwierigkeiten verzögern das Projekt. Wolfgang Freidel war 30 Jahre lang im Gemeinderat für die CDU-Fraktion. Ehrenamtlicher Schöffe, Mitglied mehrerer Ausschüsse, vier Jahre Kreisrat, zwei Jahre Vorsitzender der Stadtkapelle - der gebürtige Loffenauer hat in den vergangenen Jahrzehnten einiges an ehrenamtlicher Arbeit verrichtet. Bei der jüngsten Kommunalwahl hatte er nicht mehr kandidiert. 40 Jahre wirkte Freidel bei der heutigen Volksbank Baden-Baden-Rastatt. In den letzten zehn Jahren seines Berufslebens war er Betriebsratsvorsitzender.

