250 Jäger erlegen insgesamt 123 Wildschweine

(red) - Bei einer revierübergreifenden Drückjagd in den Wäldern links der Murg, an der zehn Jagdbezirke mitgewirkt haben, kamen am Samstag insgesamt 123 Wildschweine zur Strecke. Das meldet das Landratsamt Rastatt. Beteiligt waren die Forstämter Rastatt und Baden-Baden mit ihren Regiejagden, die gemeinschaftlichen Jagdbezirke Gernsbach links der Murg, Obertsrot, Staufenberg, Kuppenheim-Ost und Haueneberstein sowie die private Eigenjagd Schloss Eberstein. Insgesamt wurde auf rund 2500 Hektar gleichzeitig gejagt, mehr als 250 Jäger waren im Einsatz. Kreisjägermeister Frank Schröder und der Leiter des Kreisforstamts, Thomas Nissen, zeigten sich sehr zufrieden. "Effizient und erfolgreich durchgeführte Drückjagden leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der aktuell überhöhten Schwarzwildbestände", betont Nissen.

Eine Absenkung der Schwarzwildbestände sei derzeit aus mehreren Gründen dringend geboten. Einerseits richtet die zunehmende Zahl an Schwarzkitteln immer gravierendere Schäden in Feld und Flur an. Andererseits sei die Ausdünnung der Wildschweinbestände aktuell zur Vorbeugung gegen die Afrikanische Schweinepest dringend notwendig. Es handelt sich dabei um eine Tierseuche, die in mehreren osteuropäischen Ländern ausgebrochen ist und auch nach Baden-Württemberg überzugreifen droht. Erst vor wenigen Tagen hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk deshalb appelliert, den Wildschweinabschuss zu forcieren. Kreisjägermeister Schröder weist darauf hin, dass die Bejagung des Schwarzwilds außerdem der Gewinnung von gesundem, schmackhaftem und umweltfreundlich produziertem Öko-Fleisch diene. Den Erfolg der Jagdaktion führt Schröder auf professionelle Planung und Durchführung zurück, zudem habe das Wetter mitgespielt.