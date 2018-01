Produkte aus dem 3-D-Drucker

(red) - "You want it. We print it." So lautet das Motto der Schülerfirma Print&Progress (kurz P&P), das sich am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) auf den 3-D-Druck gewünschter Produkte spezialisiert hat. In dem kleinen Unternehmen arbeiten seit September 19 Schüler zusammen in mehreren Abteilungen an ihrem Projekt.

Während sich die Marketingabteilung um den Produktverkauf und Werbung kümmert, beschäftigt sich die Verwaltungsabteilung um Finanzen und Protokollführung, informiert die Schülerfirma in einem Pressetext. Um den Bau des hochkomplexen 3D-Druckers und die Produktion der hergestellten Produkte sorgt sich die Technikabteilung. Geführt wird das junge Unternehmen von zwei Geschäftsleitern, Amanda Fuchs und Jan Rahner. Print&Progress arbeitet zusammen mit der Organisation Junior, die Schülerfirmen unterstützt und die wirtschaftliche Bildung junger Menschen fördert. Zudem wird der Einstieg in die Wirtschaft erleichtert. Unter dem Motto "Qualität. Kreativität. Fortschritt." arbeitet die Firma eigenen Angaben zufolge an selbstentwickelten, modernen Produkten, produziert mit dem eigenständig gebauten 3-D-Drucker.

Außerdem wird von Print&Progress die Möglichkeit geboten, eigene Produktwünsche zu äußern und sie zu realisieren. Für diese speziellen Produktwünsche kann man Print&Progress per E-Mail an schuelerfirma@gymnasium-gernsbach.de erreichen. Mehr über das Jungunternehmen findet sich auch auf der Homepage www.printprogress.de sowie über den Instagram-Account print_and_progress, wo man sich jeweils über neueste Fortschritte informieren kann.

Als Schülerfirma wird ein von den Schülern eigenverantwortlich gegründetes Übungsunternehmen bezeichnet, das mit realem Geschäftsbetrieb, realen Waren und realen Geldströmen unter dem Schirm des ASG voraussichtlich ein Jahr lang geführt wird.