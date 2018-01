Kostenintensive Sanierungen im Etat

Den Etat hatte Bürgermeister Toni Huber in der Dezembersitzung des Gremiums eingebracht. Dieser ist erstmals in der kaufmännischen Rechnungsart Doppik angelegt. Die Finanzbewegungen der Gemeinde sind jetzt in Finanz- und Ergebnishaushalt dargestellt. 1,311 Millionen Euro sollen ausgegeben werden. Größte Position ist die Restfinanzierung der Sanierung der Weinbergstraße mit 870000 Euro, 167000 Euro soll in den zweiten Bauabschnitt der Rathaussanierung investiert werden. Der Haushalt 2018 kommt ohne Kredite aus. Der Ergebnishaushalt mit Erträgen von 5,916 Millionen Euro und Ausgaben von 5,880 Millionen wird einen Überschuss von 36000 Euro erwirtschaften. Kalkuliert sind Kredittilgungen von 106000 Euro, der Schuldenstand der Gemeinde wird so auf knapp unter 1,5 Millionen Euro gesenkt - das entspricht einem Betrag von 597 Euro je Einwohner. Der Gemeinderat wird über den Etat diskutieren und diesen beschließen.

Weiter befasst sich das Gremium mit der Kindergartenbedarfsplanung bis 2020. Derzeit sind insgesamt 20 Voll- und Teilzeitkräfte im Kindergarten Weisenbach beschäftigt.

Im laufenden Kindergartenjahr beträgt die Anzahl der Kinder zu Beginn 56 Kinder. Diese Zahl erhöht sich bis zum Ende des Kindergartenjahrs auf 77. Nach der Betriebserlaubnis sind 75 Plätze genehmigt. Eine Aufnahme der zwei weiteren Kinder kann mit einer Ausnahmegenehmigung erfolgen. Im Juli 2018 werden voraussichtlich 17 Kinder ganztags betreut werden, heißt es in den Ratsunterlagen.

Im Kindergartenjahr 2018/ 2019 beträgt die Anzahl zu Beginn 58 Kinder. Diese erhöht sich bis zum Ende des Kindergartenjahres auf 78. Da nur 75 Plätze genehmigt sind und lediglich für zwei weitere Plätze kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung möglich ist, können nicht alle Kinder aufgenommen werden. Im Rahmen der Ganztagesbetreuung werden voraussichtlich im Juli 2019 16 Kinder betreut.

Im Kindergartenjahr 2019/ 2020 beträgt die Anzahl zu Beginn 63 Kinder. Die Zahl erhöht sich bis zum Ende des Kindergartenjahres auf 76. Für die Aufnahme eines Kindes muss kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden.

Die Fortschreibung der Kinderzahlen erfolgt unter der Voraussetzung, dass alle derzeit in Weisenbach gemeldeten Kinder auch tatsächlich den Kindergarten in Weisenbach besuchen werden .

Von den 25 Plätzen der Kinderkrippe sind fünf Ganztageskrippenplätze. Derzeit besuchen 19 Kinder die Krippengruppe, vier Kinder werden im Rahmen der Ganztagesbetreuung betreut. Bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahres werden voraussichtlich 16 Kinder in der Kinderkrippe betreut.

2018/2019 werden nach derzeitigem Kenntnisstand bis zu 21 Kinder (März 2019) in der Kinderkrippe betreut. Dies bedeutet, dass alle Kinder aufgenommen werden können. Ein weiterer Ausbau der Kleinkindbetreuung ist nach derzeitigem Stand nicht notwendig, so die Ratsunterlagen.

Baugesuche und Voranfragen, die Bürgerfragestunde sowie Bekanntgaben ergänzen die Tagesordnung der Sitzung. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus.