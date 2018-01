Erster Schritt zum Tierhof

Die Ausschussmitglieder folgten mehrheitlich der Empfehlung der Verwaltung, für die Nutzungsänderung zu stimmen. Als eine ganz normale Bauvoranfrage bezeichnete Ortsbaumeister Oliver Dietrich den Vorgang. Für die Jugendherberge bestehe eine Genehmigung zur Nutzung im Außenbereich.

Es müsse die grundsätzliche Frage beantwortet werden, ob ein Tierhof auch damit abgedeckt sei. Seitens der Gemeinde gebe es keine baurechtlichen Einwände. Jetzt müsse die Entscheidung des Baurechtsamts im Rastatter Landratsamt abgewartet werden, "wie bei jeder Bauvoranfrage auch". Die Ausschussmitglieder hatten vor der Abstimmung viele Fragen. So wollte Heike Schillinger (SPD) unter anderem wissen, ob auch im Außenbereich von Forbach Zäune der Genehmigung unterliegen. Ein klares Ja, wie Ortsbaumeister Oliver Dietrich mitteilen konnte.

"Wie will sich der Tierschutzhof finanzieren?", fragte Bernd Frey (CDU). Die Lichtenauerin Daniela Haberstroh hat Interesse an der Immobilie bekundet und möchte eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier einrichten. Als eine "sinnvolle und interessante Nachnutzung" hatte Karl Rosner, der Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), das Anliegen der Tierschützerin bezeichnet.

Der Verein "RespekTIERE Leben" ist überwiegend im Ausland aktiv. Schwerpunkte sind Bulgarien und Rumänien. Hauptsächlich Hunde, Katzen und Kleintiere werden versorgt, die in den Herkunftsländern in Tierheimen leben. Verletzte, alte und misshandelte Tiere werden betreut und Operationen finanziert.

Auf die Jugendherberge in Forbach sei sie zufällig bei Ebay gestoßen, erläuterte Haberstroh gegenüber dem BT. Die Zimmer könnten Praktikanten bewohnen, Aktions- und Besuchertage seien denkbar. Der Pavillon wäre für Festlichkeiten geeignet, so ihre Vorstellung. Kinder, behinderte Menschen oder Ältere - sie könnten die Vierbeiner besuchen und die ehemalige Jugendherberge so zu einer Begegnungsstätte werden lassen.