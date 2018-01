Der Brandner Kaspar kehrt nach Gernsbach zurück Gernsbach (vgk) - Der Brandner Kaspar kehrt mit dem Theater im Kurpark (tik) nach Gernsbach zurück. Mit der Komödie von Wolfgang Maria Bauer geht das Theater in der Spielzeit 2018 neue Wege. In diesem Jahr wird es keine Großproduktion im Kurpark geben. Stattdessen konzentriert sich die Arbeit des tik auf die Inszenierung eines Kammertheaterstücks. Die Premiere ist für den 15. November in der Stadthalle geplant. Vier Aufführungen sind vorgesehen. (vgk) - Der Brandner Kaspar kehrt mit dem Theater im Kurpark (tik) nach Gernsbach zurück. Mit der Komödie von Wolfgang Maria Bauer geht das Theater in der Spielzeit 2018 neue Wege. In diesem Jahr wird es keine Großproduktion im Kurpark geben. Stattdessen konzentriert sich die Arbeit des tik auf die Inszenierung eines Kammertheaterstücks. Die Premiere ist für den 15. November in der Stadthalle geplant. Vier Aufführungen sind vorgesehen. Der "Brandner Kaspar und das ewige Leben", in der Version von Kurt Wilhelm, wurde bereits zweimal (1991 und 2011) vom Theater zum Erfolg geführt. Der "Brandner Kasper kehrt zurück" ist keine Neufassung, sondern eine Weiterführung der Geschichte. Wolfgang Maria Bauers Stück beginnt sieben Jahre später. Der Brander, der sich einige Jahre Leben vom Tod ergaunerte, ist mittlerweile im Himmel. Aber: "An ganz'n Tag immer nur Paradies - des hält koaner aus." Dem Brander ist mächtig fad. Also schaut er eines Nachts wieder mal durch das himmlische Fernrohr auf Bayern, seine Heimat, seine Urenkel, seine Enkelin Marei und deren Mann Flori herab. Dabei erfährt er plötzlich von einem bevorstehenden Verbrechen. Um das zu verhindern, muss er zur Erde zurück. Die einzige Chance: Der Boandlkramer (Tod) und sein schwarzer Karren. Die Theaterfreunde dürfen gespannt sein. Seine Uraufführung erlebte das Stück am 22. September 2017 am Landestheater Niederbayern in Passau. Dem tik ist es gelungen, sich die Rechte an dem Stück zu sichern. Es wird eines der ersten Theater sein, die die Geschichte nach der Premiere in der bayerischen Stadt erzählen wird. Die Komödie ist angelegt für zehn Schauspieler. Die Regie liegt wiederum in den Händen von Martin Rheinschmidt. Er spielt zudem den Boandlkramer. Den Brander verkörpert - wie schon bei der letzten Inszenierung im Jahr 2011, Peter Holl. Bei der Weitererzählung handelt es sich nicht um ein Volkstheater, erzählt in epischer Breite, sondern um ein Kammertheaterstück, das ohne große Statisterie auskommt. Zudem sei es frischer und moderner, meint Rheinschmidt. Für die Theaterleute stellt die Aufführung in der Stadthalle eine echte Neuerung dar, nachdem man sich entschieden hatte, nur noch alle zwei Jahre eine große Freilichtaufführung im Kurpark zu geben. Eine jährliche Großproduktion sei vom Ensemble nicht zu schaffen. Also habe man sich dazu entschieden, in den Zwischen-Jahren kleinere Schauspiele auf die Bühne zubringen. 2019 wird es wieder Freilichtaufführungen geben. In welcher Form, ist noch nicht ganz geklärt, denn in Gernsbach werden 800 Jahre Stadtgeschichte gefeiert. Vielleicht hebt sich für das Ensemble der Vorhang in der Altstadt. Der Vorverkaufsstart für "Brandner Kaspar kehrt zurück" ist am 7. Juli ab 9 Uhr in der Bücherstube Katz.

