Hebewerk in Au: Sanierung startet im Frühjahr

Die Vermögensrechnung für das Jahr 2016 weist eine Investitionssumme von etwas mehr als 200000 Euro auf. Die größten Posten waren laut Kämmerer Benedikt Lang die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik in der Kläranlage Gernsbach, ein Konzept zur Reduzierung von Fremdwasser, ein neues Fahrzeug sowie die vorbereitende Planung zur Sanierung des Hebewerks Weisenbach-Au, deren Umsetzung in diesem Frühjahr starten soll.

Das Projekt wird in der Februar-Sitzung des Weisenbacher Gemeinderats vorgestellt, kündigte Bürgermeister Toni Huber an. Die Bürger von Au können sich schon mal auf Einschränkungen gefasst machen, denn die rund sechsmonatige Bauzeit mache eine halbseitige Sperrung der Jakob-Bleyer-Brücke, der wichtigsten Zufahrt in den Ortsteil, notwendig. Mit Blick auf die positive Bilanzsumme des Jahres 2016, in dem es gelungen ist, den Schuldenstand des Verbands um fast 380000 Euro auf nunmehr rund 6,45 Millionen Euro zu reduzieren, zeigte sich Huber überrascht. Dieser Trend werde sich aber nicht fortsetzen, wie Benedikt Lang ankündigte: "Eine schnelle Entschuldung ist nicht in Sicht." So ist im Wirtschaftsplan für 2018 zur Bestreitung der Ausgaben des Vermögensplans eine langfristige Kreditaufnahme in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro eingestellt.

Auf der Ausgabenseite nehmen der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Gernsbach (Ertüchtigung Mess- und Regeltechnik, Notstromaggregat, 230000 Euro), Kanalsanierungen und Fremdwasserregulierung (80000 Euro) sowie die Sanierung des Hebewerks Weisenbach-Au (880000 Euro) die größten Posten ein. Zudem soll für 50000 Euro ein neuer Traktor für das Außengelände angeschafft werden. Im Zuge der weiteren Sanierung der B462 werde die Schachtregulierung fortgeführt. Das Volumen des Erfolgsplans 2018 erhöht sich im Vergleich zu Vorjahr um 39300 Euro auf rund 1,58 Millionen Euro. Die Umlagen der Verbandsgemeinden steigen, da Mehrausgaben beim Personal und bei der Abwasserabgabe anstehen.

Nachträglich verabschiedet wurde bei der gestrigen Sitzung Loffenaus Alt-Bürgermeister Erich Steigerwald.