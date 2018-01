Roflik siegt deutlich

Sein Dank galt neben dem Ehrenvorsitzenden Frank Bauer insbesondere der gut aufgestellten Verwaltung, die es wieder ermöglichte, das Vereinsjahr durch zahlreiche Aktivitäten zu prägen. So wurde sowohl aus seinem als auch aus dem Bericht des Schriftführers Timo Wörner deutlich, dass der Club auch 2017 wieder umtriebig war. Im Mai fand ein Ausflug ins Unesco-Weltkulturerbe Bamberg statt. Im "Fränkischen Rom", geprägt durch eine Altstadt mit zahlreichen denkmalgeschützten Gebäuden und einem mittelalterlichen Charme, standen unter anderem eine Entdeckungstour "Bamberg und sein flüssiges Brot" mit elf Brauereien sowie eine Stadtführung "Prunk, Pracht und Puder" auf dem Programm.

Am 24. Juni sorgten zahlreiche Lichter, sommerliches Flair und eine Live-Band für eine gelungene Sommernachts- party. Beim Fußballturnier des örtlichen Turnvereins konnte die "Alte Abtei" nach langer Durststrecke den Siegespokal bejubeln. Am 25. November sorgte - trotz der widrigen Witterungsverhältnisse - eine Mischung aus Weihnachtsmarkt und Après-Ski für eine gelungene Open-Air-Winterparty mit weihnachtlichen Melodien, Glühwein und Leckerem vom Schwenkgrill. Beim Vereinspokalschießen des Schützenvereins Forbach belegten die Damen den sechsten und die Herren den 14. Platz.

Auch ein zweitägiger Arbeitseinsatz, gemeinsam mit Mitgliedern des örtlichen Rad- und Motorsportvereins, zur Landschaftspflege auf der Vereinsalm stand auf dem Programm. Vier Vorstandssitzungen wurden abgehalten. Die Mitgliederzahl stieg bis Ende 2017 auf 318. Kassierer Christian Gerstner konnte ein kleines Plus verkünden, das der Rücklage zugeführt wurde. Die Wahlen unter Leitung des Ortsvorstehers Roland Gerstner, der sich beim Verein für die vielfältigen Aktivitäten bedankte, brachten nur geringfügige Veränderungen. So wurden der zweite Vorsitzende Marc Roflik und Kassierer Christian Gerstner in ihren Ämtern bestätigt. Vereinsvertreter in der Arbeitsgemeinschaft der Langenbrander Vereine bleibt Christian Künstel. Als weiterer Vertreter löst Sebastian Künstel nunmehr auch dort seinen Vorgänger im Vorstandsamt, Frank Bauer, ab.

Im neuen Jahr lädt der Verein zur Familienwanderung am 21. April, zur Sommernachtsparty am 23. Juni und zur Open-Air-Winterparty am 24. November ein. Anlässlich des 35-jährigen Vereinsjubiläums wird am 6. Oktober ein Oktoberfest in der Festhalle stattfinden. Mit einem Bilderrückblick von Horst Schoch auf das Jahr 2017 schloss die Versammlung.

Zuvor wurden aber noch die Vereinsmeister gekürt: Bei dem Traditionswettbewerb des Freizeitclubs drehte sich erneut alles um die Disziplinen Schießen, Minigolf, Kegeln und Dart. Mit 43 Teilnehmern war die Resonanz laut Schriftführer Timo Wörner überaus rege. Als beste Frau trumpfte Regina Roflik mit 160 Punkten auf. Bei den Herren sicherte sich Christian Gerstner mit 180 Punkten Bronze. Platz zwei belegte Heiko Schaub mit 200 Zählern. Vereinsmeister wurde Marc Roflik, der mit weitem Vorsprung (290 Punkte) siegte.