Loffenauer Reit- und Fahrverein blickt in unsichere Zukunft

Fast schon symptomatisch wirkte deshalb, dass bei den Ehrungen am Samstagabend nur vier von 14 Ausgezeichneten anwesend waren (siehe Bericht links). Nadine Keller stellte als erste Vorsitzende in ihrem Rückblick die erforderlichen Investitionen zur Instandhaltung der Reitanlage in den Vordergrund. Der Pferdehänger wurde repariert. Die Beregnungsanlage in der Reithalle musste neu eingestellt werden, gleichfalls wurde der Reithallenboden mit neuem Belag aufgefüllt und eingearbeitet. Der Außenreitplatz wurde abgelasert, die restlichen Winterpaddocks mussten saniert werden. Keller bedankte sich bei allen Helfern.

Schriftführerin Sarah Weber berichtete über einige personelle Veränderungen durch den Weggang von Esther Künstel, der Übungsleiterin Anne Schwedersky und Tamara Eisele. Doch diese Veränderungen in der Vorstandschaft wurden ebenso kompensiert wie die Durchführung des Reitunterrichts. Aktuell kümmert sich der Verein um 25 Bambinis und 18 Reitschüler: ein stolzer Anstieg 2017 um elf Reitsportbegeisterte.

Darüber hinaus veranstaltete der Verein drei Reiterfeste, rekapitulierte Jennifer Sieb in ihrem Jugendbericht. Im Mai bot der schon traditionelle "Tag der offenen Stalltür" Besuchern einen Einblick in den Reitsport, im Oktober sorgte eine abwechslungsreiche "pferdig-schaurige" Reitaufführung, passend zu Halloween, für Gruseln und viel Spaß. Ebenfalls ein Erfolg war das Weihnachtsreiten, mit Nachtreitern, springenden Feen und begeisternden Reitvorführungen. Dem konnte Nora Häser noch einiges zufügen, als sie an das "Faschingsreiten", das "Osterreiten", das Event zur Mittsommernacht, das Reiten für Kinder von Loffenau und Weisenbach in den Sommerferien und im September den Besuch des Schülerhorts aus Loffenau unter dem Motto "Pferde und Indianer" erinnerte.

Für all die Aktivitäten erhielt der RFV laut Häser für sein Konzept einen Preis der Sparkasse Rastatt-Gernsbach über 1000 Euro zur Förderung von Jugendlichen. Weiterhin nahm der RFV auch an einem Gründerwettbewerb für Ponyreitschulen durch die Reiterliche Vereinigung teil. Da das eingereichte pädagogische Konzept und der Businessplan punkten konnten, gehört der Loffenauer Verein zu den zehn Gewinnern (aus 68 Bewerbern), der in diesem Jahr dank finanzieller Förderung, Sachpreisen und fachkundiger Beratung durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung eine gelingende Reitschule aufbauen kann.

Kassiererin Silvia Frey konnte über einen guten Kassenstand berichten. Ihre Prüfer Sonja Romoser und Günter Merkel bestätigten eine korrekte Arbeit. So konnte Loffenaus Bürgermeister Markus Burger als Wahlleiter für die Entlastung der gesamten Vorstandschaft plädieren.

Also alles im Lot? Nein, weil am Samstag die gesamte Führungsmannschaft ihre Posten räumte. Aus Gründen von Unstimmigkeiten innerhalb der Mitglieder und im Verhältnis zu den Einstellern, wie die bisherige Spitze betonte. Da sich keiner der Anwesenden entschließen konnte, im neu zu bildenden Vorstand mitzuwirken, beginnt nun eine vier- bis sechswöchige Frist, nach der Nadine Keller und Sarah Weber als kommissarische Leitung nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Sie wollen aber versuchen, die drohende Vereinsauflösung zu verhindern.