Hauptpreis bei Fotowettbewerb für Sämann

Murgtal (ham) - Zahlreiche schöne Motive gehen Monat für Monat bei der Murgtal-Redaktion des Badischen Tagblatts ein. Die besten Bilder der "Wetterbilderaktion" präsentiert das BT danach stets auf einer Seite. Unabhängig davon, ob ein Foto veröffentlicht wird oder nicht, verlost die Murgtal-Redaktion unter allen Einsendern die Preise. Hauptgewinner des Jahres 2017: Die Glücksfee entschied sich für Dominik Sämann aus Gernsbach. Sämann hatte am 10. August ein Bild von den Bündner Strahlenziegen eingesandt, die "den Schatten in den Abendstunden genießen", wie Sämann schrieb. Das Foto, das er "spontan" absandte, weil einige Leute "sagten, ich würde gute Fotos machen", kam zwar nicht in die Endauswahl und auf die BT-Seite - aber sie brachte dem 29-jährigen Scheuerner dennoch Glück. Vergangene Woche erhielt er den Hauptpreis überreicht: einen Geschenkgutschein über 50 Euro für das Hotel und Restaurant "Mönchhof" in Moosbronn. Auch künftig will der Altenpfleger ab und zu an dem Bilder-Wettbewerb teilnehmen, sobald ihm ein hübsches Motiv vor die Linse seiner Handykamera läuft. "Die allmonatliche Seite gefällt mir immer, und ich schaue sie stets gerne an", ergötzt sich der Hauptpreisträger auch an den Fotos anderer BT-Leser. Während der Gernsbacher nur gelegentlich ein Motiv einschickt, zählt Eugen Thelen zu den regelmäßigen Teilnehmern, deren Bilder auch häufiger abgedruckt werden. Bei der Verlosung wurde der Forbacher vom Kirschbaumwasen als Zweiter gezogen. Deshalb erhält Thelen zwei Schwarzwald-Reiseführer samt Wanderkarte für die ganze Familie. Der beliebte kleine Foto-Wettbewerb mit den tollen Motiven wird natürlich auch 2018 fortgeführt. Und egal, ob Sie wie Gerhard Riekenberg zu den Topfotografen zählen, der immer wieder herrliche Bilder wie das Taubenschwänzchen über einer Blüte im Murgtal aufnehmen (siehe Foto von der September-Seite), oder nur mal gerne etwas Hübsches sehen und "knipsen": Alle Einsender haben die gleiche Chance auf die Preise. Auch im neuen Jahr wird unter allen Einsendern ein Gutschein für ein Restaurant im Murgtal verlost. Zudem gibt es Reiseführer zu gewinnen, die die Vorzüge der Region präsentieren. So können Sie aktuell bei der Wetterbilderaktion des Badischen Tagblatts mitmachen: Senden Sie uns Ihr Murgtal-Foto aus dem Januar (und allen folgenden Monaten des Jahres) bis zum Monatsende zu. Schicken Sie ein unbearbeitetes Digital-Foto in hoher Auflösung und im jpeg-Format an die Mail-Adresse: redmurg@ badisches-tagblatt.de. Betreff: Murgtalwetter. Bitte geben Sie Aufnahmeort und Datum des Bildes an. Gerne dürfen auch Menschen auf den Fotos zu sehen sein - aber nur, wenn sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

