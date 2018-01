Hoffen auf Kredit von 1,5 Millionen

Basel

Geburtstagsschau für Georg Baselitz Basel (red) - Am Dienstag wird der bedeutende deutsche Künstler Georg Baselitz (dpa-Foto) 80 Jahre alt. In Basel - wo der damals 32-jährige Jungspunk seine allererste Museumsschau zeigen konnte - ehren ihn gleich zwei große Häuser mit Ausstellungen, die bis 29. April zu sehen sind.

Gaggenau

Vergünstigungen mit Familienpass Gaggenau (red) - Die Stadt Gaggenau bietet auch dieses Jahr den Familien- und Sozialpass an. Damit gibt es für einen bestimmten Personenkreis Vergünstigungen für diverse Angebote in der Stadt. Eine bunte Freizeitgestaltung soll damit sichergestellt werden (Symbolfoto: dpa).