Erster "Tag für Langenbrand" geplant

Dies hänge von den Projekten und der Anzahl der Teilnehmer ab, meinte dazu Ortsvorsteher Roland Gerstner (SPD). An Vorschlägen aus der Bevölkerung für diesen ehrenamtlichen Aktionstag mangele es nicht, so Gerstner. Ein im vergangenen Jahr durchgeführter Aufruf hatte eine Vielzahl an Ideen ergeben. "Sie reichen für die nächsten Jahre", meinte der Ortsvorsteher. "Wir betreten mit dem Tag im Ort Neuland." Für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Zudem wurden schon erste Gespräche mit dem Ortsbauamt geführt, um zu überprüfen, ob eine Unterstützung mit Geräten, je nach Aufgabenstellung, möglich sei.

Auch konnte Gerstner den Ortschaftsräten mitteilen, dass die Seniorenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Langenbrand sich wiederum einer Aufgabe widmen möchte. Deren Vorhaben stehen jedoch nicht in Verbindung mit dem Aktionstag.

In den vergangenen Jahren hatten die Feuerwehrsenioren unter anderem mit der systematischen Säuberung von Wegkreuzen für positives Aufsehen im Dorf gesorgt.

Im vergangenen Jahr konnte der Arbeitskreis "Unser Dorf hat Zukunft" die Wettbewerbsjury des Landkreises von den Qualitäten des Forbacher Teilorts überzeugen. Am 11. Juni hat sich das Dorf einer erneuten Bewertung zu stellen, dieses Mal auf Landesebene. Der Arbeitskreis sei fleißig bei der Arbeit, teilte Gerstner mit. Weiter informierte er das Gremium darüber, dass die Anmeldeformulare an das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Ministerium für ländlichen Raum weitergeleitet wurden. Auch sei zu spüren, dass der Landesentscheid in einer anderen Liga spiele. Dennoch sei der Arbeitskreis hochmotiviert und stelle sich der Herausforderung, betonte Langenbrands Ortsoberhaupt. Das nächste AK-Treffen wird am 29. Januar, 18 Uhr, in der Ortsverwaltung stattfinden. Unterstützung komme auch aus dem Forbacher Rathaus.

Ein nächster Höhepunkt im Ort soll der Rathaussturm am Schmutzigen Donnerstag werden. Dann wird auch die neue Fastnachtsfahne, genäht von Langenbrander Frauen, am Fahnenmast vor der Ortsverwaltung zu den Klängen des Narrhallamarschs aufgezogen.