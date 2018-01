Pflaster statt Splittbelag

Lüneburg



Lüneburg (red) - Am Samstag geht es für den Volleyball-Bundesligist aus Bühl nach Lüneburg. Um 20 Uhr geht es für die Bisons von Coach Ruben Wolochin (Foto: toto), in der mit sieben Metern Deckenhöhe recht niedrigen Gellersenhalle, um wichtige Punkte für die direkten Playoffplätze.