Schlechter Handyempfang im Stadtteil Oberweier

Nach Durchführung einer Kosten-Nutzenanalyse und der "sehr geringen Bereitschaft seitens der Vereine hinsichtlich einer Kostenbeteiligung" sieht die Stadt Gaggenau derzeit von der Bereitstellung eines öffentlichen WLAN-Netzes in diesem Bereich ab, hieß es. Aufgrund der Leitungsrechte des Anbieters Telekom im Stadtteil Oberweier sei es nicht möglich, eine WLAN-Versorgung über das Gaggenauer Unternehmen Murgtel anzubieten, erläuterte Ortsvorsteherin Rosalinde Balzer.

Darüber hinaus würde die Deutsche Telekom der Stadt, als öffentlicher Kunde, den höher angesetzten gewerblichen Tarif berechnen. Die Stadtverwaltung hat indes zugesagt, die beiden Anbieter Telekom und Vodafone anzuschreiben mit der Bitte, sich in Oberweier zu engagieren. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig für die Installation von einem oder zwei Empfangsmasten aus, um verschiedene Mobilnetze zu berücksichtigen. "Der Handy-Empfang in Oberweier ist schlecht. Immer wieder werde ich seitens der Bevölkerung darauf hingewiesen. Wir müssen uns weiterhin für dieses Thema einsetzen", so Balzer.

Brandschutztür für die Eichelberghalle

Weiter berichtete die Ortsvorsteherin über verschiedene Auftragsvergaben. So wurde die Versetzung der vorhandenen, schiefen Treppe bei der Festplatzüberdachung in Auftrag gegeben. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 2300 Euro. Im Innenbereich der Eichelberghalle wurde für nahezu 6000 Euro eine Brandschutztür eingebaut. Außerdem wurden in der Halle für rund 3500 Euro Trockenbauarbeiten im Duschbereich durchgeführt. An der Sportanlage gab es Instandhaltungsarbeiten für die Entwässerung. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 8000 Euro. Für selbstklebende Feuerwehrzeichen sowie für die Reparatur des angefahrenen rückwärtigen Rolltors am Feuerwehrgerätehaus sind Kosten entstanden in Höhe von rund 4200 Euro. Für die Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen belaufen sich die Kosten auf rund 2200 Euro. In der Ortsstraße, zwischen der Grundschule und Friedhof, wurde ein Heckenschnitt durchgeführt. Dabei sind Kosten in Höhe von rund 1800 Euro entstanden. Im Vorfeld der anstehenden Sanierung der Merkurstraße gab es Maßnahmen zur optischen Inspektion von Abwasseranlagen. Die Kosten dafür belaufen sich insgesamt auf rund 8 200 Euro.

Am Kindergarten Oberweier wurden gärtnerische Maßnahmen sowie Abbrucharbeiten durchgeführt. Dabei sind Kosten entstanden in Höhe von rund 8500 Euro. Für rund 4000 Euro wurden an der Friedhofskapelle Dach- und Pflasterarbeiten durchgeführt.