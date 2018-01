Für den Borkenkäfer ist der Tisch gedeckt

Durmersheim

Gastschülerin aus China Durmersheim (red) - Die 17-jährige Katharina Zhu aus China lebt seit August in einer Gastfamilie in Elchesheim-Illingen und besucht in diesem Schuljahr die Klasse 10b des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (Foto: WHG). Mutig: Ohne Sprachkenntnisse kam sie in Deutschland an. » Weitersagen (red) - Die 17-jährige Katharina Zhu aus China lebt seit August in einer Gastfamilie in Elchesheim-Illingen und besucht in diesem Schuljahr die Klasse 10b des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums (Foto: WHG). Mutig: Ohne Sprachkenntnisse kam sie in Deutschland an. » - Mehr

Bühl

Bühler Narren setzen OB ab Bühl (ar) - Jetzt hat das Gemeckere über die Politik im Bühler Rathaus ein Ende: Am Samstag haben hunderte Narren die Macht an sich gerissen und Oberbürgermeister Hubert Schnurr abgesetzt. Mit "Weisheit und Moral" wollen sie die Stadt nun in den nächsten 23 Tagen regieren (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Jetzt hat das Gemeckere über die Politik im Bühler Rathaus ein Ende: Am Samstag haben hunderte Narren die Macht an sich gerissen und Oberbürgermeister Hubert Schnurr abgesetzt. Mit "Weisheit und Moral" wollen sie die Stadt nun in den nächsten 23 Tagen regieren (Foto: ar). » - Mehr