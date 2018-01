Denkmalschutz unter der Lupe

Sinzheim

Erneuerung und Umzug Sinzheim (up) - Im Ortschaftsrat Leiberstung sind kürzlich auch die Themen Erneuerung der L 80 und der Umzug des Dorfladens auf der Agenda gestanden. Die Räte stimmten den Plänen zu, die den Umzug des Ladens in den wenig genutzten Bürgersaal vorsehen (Foto: Nickweiler).

Gaggenau

"Harmonie, Klarheit, Askese" Gaggenau - (red/tom) - Es gibt wohl kaum ein Gebäude in der Großen Kreisstadt, das so weithin sichtbar ist und gleichzeitig so zur Kontroverse anregt wie diese Kirche: Seit einem halben Jahrhundert prägen das Gemeindezentrum St. Marien und sein Kirchturm das Ortsbild(Foto: Paula Binz).