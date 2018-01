Chancen für Kirchenkauf gestiegen

Karlsruhe



Raubüberfall auf Tankstelle Karlsruhe (red) - Ein maskierter und bewaffneter Täter hat am Freitagabend eine Tankstelle in Karlsruhe überfallen und Bargeld erbeutet. Der maskierte Mann hatte den Angestellten mit einer Pistole bedroht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto: dpa).