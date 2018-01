Ist Gaggenau in der Pflicht?

Stuttgart / Baden-Baden

Älteste Bevölkerung Stuttgart/Baden-Baden (lsw) - Baden-Baden war dem Statistikamt zufolge Ende 2016 die Stadt mit der ältesten Bevölkerung Baden-Württembergs. Die Bewohner waren durchschnittlich 47,4 Jahre alt. Am jüngsten war 2016 die Bevölkerung in Heidelberg (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Baden-Baden war dem Statistikamt zufolge Ende 2016 die Stadt mit der ältesten Bevölkerung Baden-Württembergs. Die Bewohner waren durchschnittlich 47,4 Jahre alt. Am jüngsten war 2016 die Bevölkerung in Heidelberg (Foto: dpa). » - Mehr

Iffezheim

Bürgermeisterwahl in Iffezheim Iffezheim (red) - 4.205 Wahlberechtigte können bei der Bürgermeisterwahl in Iffezheim an diesem Sonntag ihre Stimme abgeben. Drei Kandidaten haben sich um das Amt des Bürgermeisters beworben. Das Ergebnis soll gegen 18.30 Uhr feststehen, verkündet wird es in der Festhalle (Foto: mak). » Weitersagen (red) - 4.205 Wahlberechtigte können bei der Bürgermeisterwahl in Iffezheim an diesem Sonntag ihre Stimme abgeben. Drei Kandidaten haben sich um das Amt des Bürgermeisters beworben. Das Ergebnis soll gegen 18.30 Uhr feststehen, verkündet wird es in der Festhalle (Foto: mak). » - Mehr