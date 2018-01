Neue Bauplätze im Innenbereich?

(sie) - "Grundstück betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder", warnt ein Schild am Eingangstor der ehemaligen Katz-Werke in Greffern. Doch bald könnten auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Areal entlang junge Familien eine neue Heimat finden (Foto: sie). » - Mehr

(HH) - Alle 41 Bauplätze, die von der Gemeinde Elchesheim-Illingen im neuen Baugebiet "Kleine Allmendteiler II" zur Verfügung standen, sind vergeben. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Straßen in dem Gebiet verkehrsberuhigte Zonen werden sollen (Foto: Heck). » - Mehr

Rastatt