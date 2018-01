Andere Unterstützung der Kulturgemeinde

Durmersheim



Die 17-jährige Katharina Zhu aus China lebt seit August in einer Gastfamilie in Elchesheim-Illingen und besucht in diesem Schuljahr die Klasse 10b des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums. Mutig: Ohne Sprachkenntnisse kam sie in Deutschland an.