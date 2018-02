Gemeinsam, nicht einsam

Rastatt



Zwei Unfälle mit hohem Schaden Rastatt (red) - Der Versuch eines 19-Jährigen von der K 3769 in die Friedrichstraße abzubiegen, führte am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Schaden von rund 20.000 Euro. Zu einer weiteren Kollision kam es am Donnerstagmorgen in der Badener Straße (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Versuch eines 19-Jährigen von der K 3769 in die Friedrichstraße abzubiegen, führte am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Schaden von rund 20.000 Euro. Zu einer weiteren Kollision kam es am Donnerstagmorgen in der Badener Straße (Symbolfoto: dpa). » - Mehr