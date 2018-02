Großes Kino in der Flößerhalle

Gaggenau - "Ich will Malle zurück!" hatten DJ Andi und DJ Bimbaz gerade aufgelegt - da nahm sie richtig Fahrt auf, die Polonaise von drei Dutzend original Hördener Schlempen kurz nach viertel zwölf am Donnerstagabend in der Flößerhalle in Hörden. "Ich will die Halle zurück", hätten sie da mitsingen können, doch das Ansinnen der Sympathieträgerinnen reicht weit über das Partygeschehen in der Malle-Halle hinaus.

Die "Herdemer Fasent", sie lebt, das war die Botschaft. Das "Schnurren" in Anlehnung an die traditionelle Wirtshaus-Fastnacht, es erlebte vielleicht in der langen Nacht zu Freitag eine Wiederauferstehung. Denn nach dem Aus des Traditionshauses "Ochsen", es war jahrzehntelang eine Bastion gepflegten närrischen Frohsinns, sah es düster aus.

Nun also wirbelten und tänzelten die Hördenerinnen durch das jugendlich-junge Publikum in der Flößerhalle und anschließend im gegenüberliegenden "Anker", wo die knapp über Dreißigjährigen für diese lange Nacht ihr Refugium gefunden hatten, schäkerten ein kleines bisschen hier, pichelten ein Sektlein dort.

Die Befürchtung, dass sie womöglich ausgelacht werden könnten in der Flößerhalle, die jedenfalls erwies sich als völlig unbegründet. Ein paar Anrufe, das bestätigt "Sibylle" Bender, die Ortsvorsteherin, habe es allerdings schon gebraucht, bis tatsächlich alle Schnurrantinnen zusammengetrommelt waren. Sie ist selbst eine begeisterte Fastnachterin, und so versammelten sie sich gegen 23 Uhr vor der Flößerhalle, dem "Filmpalast Schmalzloch" - und aus der Handvoll am Anfang waren tatsächlich drei Dutzend geworden.

Wie es denn nun weitergehe im Flößerdorf? Darauf legte die eine oder andere der Damen ein sibyllinisches Lächeln an den Tag. Und dies nicht ohne Grund, denn Sibylle, so heißen sie alle, die Schlempen in der Hördener Fastnacht. Der Name verweist auf die sibyllinischen (weissagenden, geheimnisvollen) Frauen des griechischen Altertums. Ein rundes Dutzend närrische Wirtschaften gab es früher im Flößerdorf, um die sich fröhlich-wehmütige Erinnerungen ranken: "Bierhaus", das Café Lang, der "Hirsch", die "Zwitscherstube" "Ochsen", "Kirch'l", "Anker" "Essel-Klause", "Forellenhof" oder Café Häfele.

Aus den Protokollen der Hördener Narrenzunft geht hervor: "Ebenfalls fanden die Schnurrabende bei sehr vielen auswärtigen Gästen regen Zuspruch. Hördens Straßen waren in den Abendstunden und in der Nacht belebt wie eine Großstadt bei Tage. Im Mittelpunkt stand und steht dabei die Hördener Schlempe (keine Schlampe, sondern etwas Edles). Zum Schnurren trägt sie gewöhnlich Omas schwarze Sonntagsgarderobe." Das Kapotthütchen - mit Schleier oder ohne Schleier - konnte sich sich zwar der Konkurrenz von Hut, Federboa und anderen Utensilien kaum erwehren, auch mit der Maskierung nimmt frau es nicht mehr so genau. Aber der "Spirit", der Geist, er wurde wieder jung.

Ja, wie es denn nun weitergeht? Zunächst mal mit der Hochphase der Fasentzeit in Schmalzloch. Und da wird, zum vierten und letzten Schnurren in diesem Jahr, am Schmutzigen Donnerstag, auch der Zwitscherkeller von Ulrike Jung wieder geöffnet haben.

Eines aber, das haben die Schlempen beim dritten Schnurren bereits gezeigt: Ihr Auftritt, das war großes Kino - Fortsetzung folgt.