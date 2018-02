Piloten bereiten neue Flugsaison vor

(red) - Jetzt ist die Zeit, in der sich die Mitglieder der Fliegergruppe Gaggenau auf die kommende Flugsaison vorbereiten. Im Winterhalbjahr steht die Wartung und Instandhaltung der Flugzeuge an.

In der Werkstatt in den Kellerräumen der Traischbachsporthalle Gaggenau werden die Flugschülerinnen und Flugschüler unter Aufsicht der Werkstattleiter in die Reparatur der vereinseigenen Flugzeuge eingewiesen. Am meisten Arbeit macht in diesem Jahr das Schulflugzeug ASK 13. Neben einer neuen Plexiglashaube bekommt es auch noch eine neuartige, fertiglackierte Bespannung. Die Haube wurde als geblasener Rohling erworben und nun in Eigenregie auf den Flugzeugrumpf aufgebaut.

Das gemeinsame Arbeiten fördert den Zusammenhalt der Mitglieder im Team und die handwerkliche Geschicklichkeit, schreibt die Fliegergruppe. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird ein Sachverständiger das Flugzeug im Auftrag des baden-württembergischen Luftfahrtverbandes überprüfen. Alle anderen Flugzeuge müssen noch für die Jahresabnahme vorbereitet werden.

Das Segelfliegen kann man ab dem 14. Lebensjahr erlernen. Durch die ehrenamtliche Arbeit der Fluglehrer, Werkstattleiter und allen anderen Tätigkeiten ist das Fliegen im Verein ein erschwingliches Hobby. Vom Flugsport faszinierte Interessenten sind willkommen. Bis Mitte April ist der Werkstattbetrieb Dienstag ab 16 Uhr und Freitag ab 18 Uhr in der Vereinswerkstatt in der Traischbachsporthalle in Gaggenau.

Der regelmäßige Flugbetrieb auf dem Flugplatz in Baden-Oos beginnt dann wieder im Frühling ab etwa Ostern. Infos und Kontakte in der Werkstatt und über

www.fliegergruppe-gaggenau.de