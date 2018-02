Doppelt so viel Niederschlag wie normal

(vgk) - 22 Jahre ist es her, als nach langer Zeit in Gernsbach erstmals wieder ein Narrenbaum gestellt wurde. Umso mehr freuten sich die Waldschädder am Samstag über das närrische Jubiläum. Anschließend boten an die 1 700 Hästräger ein buntes Spektakel (Foto: vgk). » - Mehr

(co) - Mit 35 gemeldeten Jugendmannschaften von Mörsch bis Stollhofen war der vom FV Sandweier in der Rheintalhalle ausgerichtete Heinz-von-Heiden-Cup wieder ein voller Erfolg. Bei diesem Hallenspieltag gibt es nur Gewinner, denn alle bekommen eine Medaille (Foto: co). » - Mehr

Karlsruhe