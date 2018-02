Andrea Ritz folgt bei Mediclin auf Jürgen Knosp

Ritz, die mehrere Jahre als Geschäftsführerin bei einer Kassenärztlichen Vereinigung gearbeitet hat, kennt sich durch ihre Tätigkeit sehr gut im ambulanten medizinischen Bereich aus. "Das kommt mir für die Pflege der Kontakte im ambulanten Bereich sicher zugute", sagt sie und ergänzt. "regionale Kontakte zu niedergelassenen Ärzten aufzubauen, sehe ich als eine wichtige Aufgabe meiner neuen Tätigkeit an." Die 48-Jährige, die gerade nach Gernsbach umgezogen ist, stellte sich in einer Versammlung am 1. Februar ihren neuen Mitarbeitern vor.

"Gutes Personal motivieren und halten"

"Alle Menschen, die ich hier in Gernsbach bereits kennenlernen konnte, waren sehr offen und freundlich", berichtet Ritz, "daher freue ich mich sehr auf eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern in der Klinik." Dabei liege ihr besonders die Personalentwicklung am Herzen: Nicht zuletzt durch ihre Weiterbildung zum Systemischen Coach, die sie im letzten Jahr absolvierte, habe sie den Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit gerichtet. "Wir müssen unbedingt dafür sorgen, gutes Personal zu motivieren und damit zu halten."

Jürgen Knosp arbeitete zwei Jahrzehnte lang für das Reha-Zentrum. Somit war er als Kaufmännischer Direktor seit Gründung der Klinik von Anfang an mit dabei. Die Klinik, die zu Beginn als Fachklinik für kardiologische Rehabilitation eröffnet worden war, wurde 2003 um ein zweites Fachgebiet erweitert, die orthopädische Rehabilitation.

Viele Neuerungen in den letzten 20 Jahren

Seit 2008 firmiert das Reha-Zentrum unter dem aktuellen Namen "Mediclin Reha-Zentrum Gernsbach". Nachdem unter Knosps Leitung auch die Geriatrische Klinik vom Klinikum Mittelbaden übernommen und integriert wurde, gab es 2011 eine weitere Neuerung: Die Fachklinik für Neurologie wurde eröffnet und die Räumlichkeiten in der Casimir-Katz-Straße konnten bezogen werden.

Mit der Aufnahme der neurologischen Frührehabilitation Phase B in den Landeskrankenhausplan im Jahr 2014 konnte das neurologische Spektrum zudem um einen für die Region wichtigen Baustein erweitert werden.

Heute ist es möglich, an einem Standort von der neurologischen Frührehabilitation der Phase B bis zur neurologischen Rehabilitation der Phasen C und D die komplette Behandlungskette abzudecken. "Den Menschen der Region Mittelbaden und darüber hinaus stehe nun so eine moderne Rehabilitationsklinik zur Verfügung, die über ein abgestimmtes Behandlungskonzept ein breites Spektrum der medizinischen Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung abdeckt", erklärt Knosp und schließt mit den Worten: "Ich freue mich sehr, dass ich die kaufmännische Leitung in so kompetente Hände abgeben kann und damit die weitere Entwicklung der Klinik gewährleistet ist."