Abschied von der jungen Gemeinde

Gaggenau - Den evangelischen Christen in Gaggenau steht eine weitere Zäsur bevor: Die geschäftsführende Pfarrerin Andrea Kampschröer (Foto links: av) wird zum 15. März eine Pfarrstelle in Walzbachtal-Jöhlingen antreten. Die Geistliche ist geschäftsführende Pfarrerin der im Juni 2017 gegründeten Kirchengemeinde Gaggenau. In ihr wurden die Johannes-, Markus- und Lukasgemeinde zusammengeführt.

Kampschröer war seit Juli 2013 in der damaligen Lukasgemeinde und beendete die Vakanz, die seit Juni 2012 nach dem Weggang von Pfarrer Thomas Weiß nach Baden-Baden entstanden war. Zu der Gemeinde gehörten Ottenau, Hörden, Selbach, Sulzbach sowie die Sommerhalde.

Nun sei der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel, erläuterte Andrea Kampschröer gestern im BT-Gespräch. Denn mit "Volldampf ins Neue" gehe es für die evangelischen Christen in Gaggenau nach der Zusammenlegung. Für diese Neue brauche es aber ein pfarramtliches Team, "das das gut und gerne und mit Freude macht - und dieses Team sind meine Kollegin und ich leider nicht", sagte Kampschröer mit Blick auf Pfarrerin Helga Lamm-Gielnik.

Sie habe sich diese Entscheidung nicht leichtgemacht, so Kampschröer: "Ich bin mit Leib und Seele Gemeindepfarrerin." In der Lukasgemeinde seien viele gute Beziehungen gewachsen, "das jetzt zu verlassen, das tut weh. Die Kirchengemeinde befinde sich in einer "riesigen Umbruchsituation, die ich sehr wichtig und sehr richtig finde"; diesen Umbruch habe sie vorangetrieben: "Man muss die Kräfte konzentrieren, solange man die Kräfte und das Geld dafür hat."

Die Kirchengemeinde bestätigte den Weggang. "Nicht immer passt zusammen, was zusammengefügt wird", kommentierte Jutta Walter die Personalie. Walter ist Vorsitzende der Kirchengemeinde. "Durch die Zusammenlegung der Pfarrgemeinden haben sich die Arbeitssituationen verändert, eine Zusammenarbeit der beiden hauptamtlichen Pfarrerinnen gestaltete sich sehr schwierig", so Walter weiter. Helga Lamm-Gielnik war gestern nicht zu erreichen. Der Kirchengemeinderat dankt Pfarrerin Kampschröer für deren Arbeit, "insbesondere bei der Fusion der Pfarrgemeinden war sie maßgeblich beteiligt. Als stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats und als Vorsitzende des Lenkungsausschusses hatte sie einen großen Anteil an den Planungen für die Zukunft der evangelischen Kirchengemeinde in Gaggenau."