Närrische Zeit kennt kein Alter

(jo) - Umzugsmeister Lothar Bäuerle erwartet etwa 90 Gruppen zum großen Bühler Umzug. Die närrische Parade, Höhepunkt der Bühler Straßenfasnacht, setzt sich am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr in Bewegung, traditionell organisiert und präsentiert von der Narrhalla (Foto: bema). » - Mehr

(ahu) - "Säbel hoch": Die Kartunger Seeräuber erwarten am kommenden Sonntag zum Fastnachtsumzug einige Tausend Besucher. Allein etwa 1 800 Teilnehmer werden in 90 Gruppen (Foto: Huck) durch den Sinzheimer Ortsteil Kartung ziehen. Start ist um 14.11 Uhr. » - Mehr

Gernsbach